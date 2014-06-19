Клубника - "самый счастливый фрукт"
12:04, 19 июня 2014Зарубежные новости
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Менее «счастливыми фруктами» оказались яблоки, а также бананы и сливы
Фото: УНИАН
Ученые из Университета Лондона назвали клубнику «самым счастливым фруктом», пишет glavnoe.ua со ссылкой на The Daily Mail. Эксперты провели опрос, в ходе которого 86% респондентов признались, что чувствуют себя более расслабленно лишь при мысли о поедании клубники.
По словам исследователя Барри Смита, уникальный аромат клубники пробуждает счастливые воспоминания. «Аромат трудно создать искусственным путем», — отметил специалист, говоря о безуспешных попытках производителей.
Менее «счастливыми фруктами» оказались яблоки, а также бананы и сливы, говорится в статье.
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