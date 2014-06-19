Клубника - "самый счастливый фрукт"

Ученые из Университета Лондона назвали клубнику «самым счастливым фруктом», пишет glavnoe.ua со ссылкой на The Daily Mail. Эксперты провели опрос, в ходе которого 86% респондентов признались, что чувствуют себя более расслабленно лишь при мысли о поедании клубники.

По словам исследователя Барри Смита, уникальный аромат клубники пробуждает счастливые воспоминания. «Аромат трудно создать искусственным путем», — отметил специалист, говоря о безуспешных попытках производителей.

Менее «счастливыми фруктами» оказались яблоки, а также бананы и сливы, говорится в статье.