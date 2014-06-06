Врачи рассказали, почему летом обязательно нужно есть арбузы

Арбуз - один из самых питательных продуктов. Во-первых, он помогает похудеть, пишет meddaily.ru со ссылкой на Zee News. В нем, как известно, содержится аминокислота цитруллин. Почками она превращается в аргинин. А это соединение препятствует накоплению жира в жировых клетках. Притом, цитруллин блокирует активность неспецифической щелочной фосфатазы. В результате жировые клетки производят меньше жира.

Цитруллин ускоряет доставку лейкоцитов в места повреждений кожи. Следовательно, процесс формирования новых тканей и затягивания ран протекает быстрее обычного. Также арбуз является источником витамина А, помогающего выработать пигмент в сетчатке. Он защищает от возрастной макулярной дегенерации и куриной слепоты. Витамин А поддерживает молодость кожи, зубов, скелета, мягких тканей, слизистых оболочек.

Еще органические пигменты из арбуза улучшает работу сердечной системы. В частности, арбуз не дает повышаться холестерину. Арбузы хорошо снижают температуру тела и показатели кровяного давления. По этой причине арбуз - лучшее средство защиты от теплового удара. Он стимулирует процесс потоотделения, способствующий охлаждению тела.