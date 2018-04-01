Кофе - «самый полезный наркотик», не нарушающий психическую деятельность

Согласно международной статистике, кофе - это самый часто употребляемый в мире напиток после воды (чай на третьем месте). А уж сколько споров - научных и не очень - о его полезности. Ведь известно, что с одной стороны кофе - идеальный стимулятор для мозга, с другой - он может вызывать спазмы сосудов.

Ученые продолжают находить все новые полезные свойства кофе. И вот новые данные, реабилитирующие ароматный напиток. Авторы исследования, опубликованного в New England Journal of Medicine, пишет kp.ru, более 13 лет наблюдали за 40 тысячами человек в возрасте от 50 до 71 года и пришли к выводу, что кофе снижает смертность. За это время среди тех, кто ежедневно пил две-три чашки кофе в день, ушли их жизни на 10% меньше человек, чем среди тех, кто вообще не пил кофе.

А медики из нью-йоркского университета Корнелла утверждают, что кофе благодаря своим антиоксидантным свойствам успешно борется с глаукомой.

Сильным антиоксидантом является хлорогеновая кислота, сложный эфир кофейной кислоты, которой в кофе от 7 до 9%. Кофеина, кстати, в кофе всего 1%. Хлорогеновая кислота помогает при ухудшении зрения и дегенерации сетчатки при глаукоме. Кроме этого, она в силу своих антиоксидантных свойств замедляет старение и помогает при диабете.

Опыты проводились, как обычно, на мышах. Конечно, грызунов, которым угрожала потеря зрения, не поили кофе. Им его давали в другом виде, с едой. Для больных же глаукомой, предполагают ученые, достаточно одной чашки кофе в день, чтобы почувствовать благотворный эффект.

Сетчатка, по словам профессора Чанга Ли, руководителя исследований, является метаболически очень активной тканью. Она нуждается в больших объемах кислорода и в связи с этим склона к так называемому «оксидативному стрессу». Нехватка кислорода и выработка свободных радикалов приводят к повреждению ткани и в конечном итоге к потере зрения.

Кофе, пишет Daily Mail, является не только одним из наиболее популярных на планете напитков, но и очень полезным. Ранее было доказано, что он помогает больным болезнью Паркинсона, раком простаты, диабетом, Альцгеймера и при старении организма.

Профессор Жан Костантен, член французской Академии медицины и фармакологии, считает: «Кофе - хороший наркотик. Наркотик в том смысле, что вызывает физическую зависимость. Но он хорош в том смысле, что это единственный наркотик, не нарушающий психическую деятельность организма и в отличие от табака не ядовит и не является причиной тяжелых заболеваний. Любители хорошего кофе, как правило, оптимисты, ведущие активный образ жизни. И с возрастом остаются живчиками».

Французский диетолог Жан-Поль Блан считает: «Кофе - это, в первую очередь, удовольствие. Он не представляет опасности, если им не злоупотреблять и не употреблять его при беременности, повышенной кислотностью желудка и приеме некоторых лекарств».

А вот профессор Лоран Шевалье убежден, что нельзя советовать кофе как средство для улучшения здоровья: «Необходимо соблюдать осторожность, потому что при обжарке в зернах образуется акриламид - потенциально канцерогенное для человека вещество».

Наталья Гридасова, психоэндокринолог:

- Кофеин является сильнодействующим веществом. А, как известно, чем сильнее действие, тем сильней и противодействие. Безусловно, кофе - отличный стимулятор при упадке сил, пониженном давлении, он ускоряет обмен веществ, тонизирует сосуды. И, возможно, его биоактивные вещества помогают процессам регенерации тканей. С чем может быть и связано снижение смертности, о котором говорится в исследовании.

Но при этом не стоит пить кофе беременным, разве что чашечку в неделю.

Детям до 10 лет я бы тоже не советовала давать кофе - он может перевозбудить детскую психику и сформировать привычку к психостимуляции. Так что лучше какао или горячий шоколад.

Также не стоит пить кофе, особенно крепкий тем, у кого склонность к сердцебиениям и аритмиям. И всем, даже совершенно здоровым людям, не стоит пить больше двух-трех чашек по 150 мл кофе в день.