Кофе — богатый незаменимыми веществами напиток

Первое, о чём следует упомянуть, начиная разговор о кофе, это кофеин. Данный природный алкалоид способствует стимуляции работы ЦНС. Кроме того, он оказывает мощнейшее антиоксидантное действие. Если кофеин входит в состав средств от головной боли, то очевидно, что кофе также помогает при данном недуге, пишет coopinhal.com.

Также в кофе входят следующие полезные вещества:

витамины;

калий и магний;

кальций;

йод.

Все эти вещества снижают риск возникновения проблем с давлением. Значит тот факт, что кофе вреден для сердца, является всего лишь мифом. Однако не стоит злоупотреблять этим напитком. Двух-трёх чашек в день будет вполне достаточно.

Кофе укрепляет сосуды, ведь в одной чашке содержится двадцать процентов от дневной нормы витамина Р. Кофеин оказывает стимулирующее действие на участки мозга, отвечающие за память и внимание. Кофе помогает избавиться от хандры и депрессии.

Интересно, что кофе — это довольно низкокалорийный продукт. При этом напиток стимулирует работу кишечника. Однако стоит помнить, что нельзя пить кофе на голодный желудок, а также после плотного приёма пищи и после обеда. Одним словом, всё должно быть в меру. Чтобы нейтрализовать вредное воздействие кофе на организм, можно добавить при варке немного шафрана.