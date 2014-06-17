Кофе защищает мозг от болезни Паркинсона

Португальские учёные из университета города Порту утверждают, что потребление двух-трёх чашек кофе в день уменьшает шансы на развитие болезни Паркинсона, пишет ladyhealth.com.ua.

По данным исследования, регулярное употребление бодрящего напитка уменьшает шансы развитие этого недуга на 25% у мужчин и на 14% у женщин. Однако, как отмечают британские специалисты, людям не следует начинать потреблять кофе в надежде предотвратить развитие заболевания.

Исследования, проводящиеся в данном направлении, позволяют учёным сделать предположение, что кофе или препарат, подобный кофеину, могут защитить от этого недуга.

Предыдущие исследования показали, что несколько чашек кофе в день могут замедлять развитие патологических изменений у пациентов, страдающих хроническим гепатитом С и связанными с ним заболеваниями печени.