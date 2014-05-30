Кофе делает человека оптимистом

Кофе не раз оказывался в центре внимания ученых. К примеру, недавно исследователи из Рурского университета выяснили, что кофе улучшает настроение и делает человека оптимистом, пишут "Интерновости". Этот вывод был сделан после эксперимента, в котором людей старшего возраста разбили на две группы.

Первая группа должна была каждый день выпивать несколько чашек кофе с кофеином, а второй группе предлагали пить кофе без кофеина. При этом участники эксперимента регулярно докладывали о своем настроении и самочувствии. Оказалось, первая группа (пивших кофе с кофеином) чувствовала себя гораздо счастливее. Она оптимистично смотрела на будущее, позитивно оценивала происходящие в жизни события и изменения.

В свою очередь, ученые из Гарварда сравнили риск суицида среди взрослых, пивших по 2-4 чашки кофе с кофеином в день, и людей, вообще не потреблявших кофе или пивших кофе без кофеина. Результаты таковы: риск самоубийства среди людей, выпивавших каждый день по 2-4 чашки кофе, был снижен на 50%. Ранее кофе с кофеином уже связывали со сниженным риском депрессии среди женщин. Соответствующее изыскание Гарвард проводил в 2011 году. Снижение риска среди кофеманок составляло 15% по сравнению с женщинами, не пившими кофе.