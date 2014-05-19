Прием статинов может вызывать мышечную боль

Сотрудники больницы Хартфорда (Коннектикут) изучили результаты 42 исследований, посвященных оценке семи различных статинов, в том числе аторвастатина (Липитор) и симвастатина (Зокор). В 26 из этих отчетов упоминались реакции со стороны опорно-двигательного аппарата – миалгия, мышечная слабость и судороги. При этом только в ходе одного КИ участникам специально задавали вопросы о каких-либо реакциях на статины со стороны опорно-двигательного аппарата.

Согласно отчетам клинических исследований статинов, мышечные проблемы у пациентов, принимавших статины, и участников, получавших плацебо, встречались почти в равной степени – в 12,7% случаев и 12,4% соответственно. Ученые из хартфордской больницы пишут, что так как в ходе КИ статинов не использовали специальные опросники, невозможно разграничить показатели ежедневных мышечных болей, и болей, возникших на фоне приема статинов.

Для подтверждения своей гипотезы, американские ученые провели свое собственное исследование, результаты которого показали, что через две недели после отмены статинов мышечные боли как правило проходили, но спустя четыре недели после повторного назначения ЛС - возобновлялись. Оказалось, что 9% пациентов, принимавших статины, испытывали мышечную боль, тогда как в плацебо-группе этот показатель составил 4%.

Ремедиум