Тренировки помогают расти полезным бактериям, предотвращающим ожирение

Сотрудники Университетского колледжа Корк полагают, что тренировки повышают процент полезных бактерий, содержащихся в желудочно-кишечном тракте человека, пишет meddaily.ru со ссылкой наThe Austrian Tribune. А полезные бактерии предотвращают развитие целого ряда заболеваний, включая ожирение.

Получается замкнутый круг: человек не тренируется и у него падает уровень полезных бактерий. В итоге идет набор веса и ослабляется иммунитет. Ученые забирали образцы стула и крови у 40 профессиональных игроков регби. Образцы проверялись на бактериальное разнообразие. Также их сравнивали с образцами 46 здоровых мужчин, не занимавшихся спортом. 50% из них имели нормальный Индекс массы тела (25 и меньше), а у остальных Индекс превышал 28.

Все участники исследования рассказывали, как часто они ели продукты из списка в 187 разных позиций в течение 4 недель до анализов. Учитывались и уровни привычной физической активности. Итак, у спортсменов было меньше воспалительных маркеров и лучший метаболический профиль. И, что важно, у них отмечалось большое бактериальное разнообразие. В частности, фиксировался высокий уровень Akkermansiaceae - бактерии, спасающей от ожирения.