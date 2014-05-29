Проблема ожирения актуальна для трети населения Земли

Проблема ожирения или лишнего веса актуальна для 30% населения Земли.

Как сообщает русская служба Би-Би-Си, проблема ожирения усугубляется во всем мире, за последние 30 лет ни одна страна не смогла поменять эту тенденцию, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Lancet.

Ученые проанализировали около 190 стран и обнаружили, что проблема ожирения или лишнего веса актуальна для 30% населения Земного шара.

Этот показатель продолжает расти, причем вне зависимости от социальных факторов: от ожирения страдают взрослые и дети, мужчины и женщины, жители развитых и развивающихся стран.

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В исследовании отмечается, что проблема лишнего веса часто возникает при увеличении доходов.

В США от ожирения страдают 30% граждан, еще 30% попадают в категорию людей с лишним весом.