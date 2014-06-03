Ученые обнаружили "гормон сытости"

В исследовании, опубликованном 1 июня в журнале Nature Neuroscience, ученые обнаружили, что гормон лептин, который традиционно считали задействованным только в обмене веществ и контроле веса, действует также на другие типы нервных клеток, отвечающих за аппетит.

Лептин является естественным гормоном, способным блокировать чувство голода посредством влияний на гипоталамус. Гормон вырабатывается в жировых клетках и информирует мозг о состоянии метаболизма организма. Если животному не хватает лептина или его рецепторы работают неправильно, то потребление пищи становится чрезмерным и развивается ожирение.

Чтобы проверить эту теорию, исследователи выборочно удалили рецепторы лептина у взрослых мышей и в течение 5 дней контролировали потребление воды и пищи, а также их физическую активность. Ученые обнаружили, что под влиянием лептина мыши начинали есть меньше, а другой гормон - грелин - повышал их потребность в еде.

По мнению специалистов, обнаруженные свойства гормона, о которых даже не подозревали последние 20 лет, могут быть использованы для разработки новых лекарств против нарушений обмена веществ, в том числе против ожирения и диабета.

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