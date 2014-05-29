Овощи и фрукты стоит есть вместе с кожурой и листьями

По мнению эксперта Лоренс Бикен, готовя фрукты и овощи, люди часто избавляются от самых полезных частей. К примеру, специалист не рекомендует выкидывать луковую шкурку или листья брокколи. В шкурке лука можно найти много кверцетина - соединения, снижающего давление и предотвращающего блокаду артерий. Также кверцетин обладает противовоспалительными и антигистаминными свойствами. Значит, он спасает от аллергии за счет торможения производства и высвобождения гистамина. Если готовить мясо с луком, то можно уменьшить содержание канцерогенов в жареном мясе.

Корка у дыни является источником цитруллина - аминокислоты, важной для расширения сосудов и поддержания нормальной циркуляции крови. Цитруллин улучшает состояние при сексуальной дисфункции и серповидно-клеточной анемии. Диетологи советуют добавлять корку в смузи. То же можно сделать с листьями брокколи. Тогда напиток наполнится каротиноидами и витаминами А и С (витамина А - 320% и витамина С - 155%), отмечает meddaily.ru со ссылкой на The Times of India.

Стебель мангольда "заряжен" глутамином, антиоксидантами и фенольными соединениями. Он вполне может заменить спаржу. А вот апельсиновая корка - кладезь клетчатки, флавоноидов и витаминов. Активное соединение из корки, д-лимонен, уменьшает изжогу и улучшает пищеварение. В свою очередь, большое количество витамина С укрепляет иммунитет, помогая бороться с респираторными инфекциями. Экстракт из корки можно использовать в качестве антибактериального чистящего средства, средства, справляющегося с жиром, и антирепеллента. Апельсиновая корка - природный отбеливатель зубов. А пектин и клетчатка, содержащиеся в белой подложке корки, уменьшают аппетит и подавляют голод сроком до 4 часов.