Маринад, который может снизить канцерогены в жареном мясе

Пиво, используемое в качестве маринада, может снизить концентрацию канцерогенных веществ в жареном мясе, установили ученые. Известно: есть связь между потреблением жареного мяса и повышенным риском колоректального рака, пишет Meddaily.ru со ссылкой на The Times of India. Дело в том, что во время термической обработки на большой температуре в мясе образуются полициклические ароматические углеводороды.

Большое количество ароматических углеводородов, которые также можно найти в табачном дыме и выхлопных газах автомобилей, не раз связывалось с раком. По крайней мере, у лабораторных животных. А вот маринад из пива, вина или чая может сделать мясо полезнее. Сотрудники Университета Виго в Испании и Университета Порто в Португалии провели эксперимент.

Они вымачивали мясо (свинину) на протяжении четырех часов в алкогольном пиве, в безалкогольном пиве или в темном пиве (эле). Потом мясо жарили. Оказалось, темное пиво производит самый сильный эффект с точки зрения снижения концентрации восьми основных ароматических углеводородов. Снижение составило более 50% по сравнению с мясом, не мариновавшимся до обжарки.