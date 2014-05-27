ВИЧ-инфицированные младенцы могут вырабатывать необходимые антитела

ВИЧ-инфицированные младенцы могут вырабатывать необходимые для борьбы с вирусом антитела в течение первого года своей жизни, полагают американские ученые, статья которых опубликована в научном журнале Nature Medicine, пишет Газета.ру.

Речь идет о нейтрализующих антителах широкого спектра действия, которые были обнаружены относительно недавно. Они обладают повышенной эффективностью при борьбе с ВИЧ.

Теперь исследователям предстоит понять механизмы выработки этих тел у детей для того, чтобы ими смогли воспользоваться и взрослые.

Ежегодно ВИЧ инфицируются 35 млн человек во всем мире. В то же время никакой профилактической вакцины до сих пор не существует. Использование антител широкого спектра действия ученые называют единственно реальным путем для ее создания.