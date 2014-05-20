Глобальный фонд для борьбы c ВИЧ/СПИДом, ТБ и малярией выделит Украине $200 млн

Глобальный фонд для борьбы с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией выделит Украине почти 200 млн. дол.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, об этом шла речь во время встречи министра здравоохранения Украины Олега Мусия с руководителем Департамента управления грантами Глобального фонда для борьбы с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией Марком Элдон-Эдингтоном, которая состоялась в рамках 67-й Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве (Швейцария).

В целом Украина может рассчитывать на средства Глобального фонда для осуществления государственных программ в сфере противодействия ВИЧ/СПИДу и туберкулезу в размере 187 млн. дол. на период 2015-2017 гг. и 56 млн. дол. - на 2014 г., говорится в сообщении.

Элдон-Эдингтон отметил, что Украина рассматривается Глобальным фондом как знаковая страна, поскольку она является примером для своего региона, и портфель Украины в структуре донорской помощи, которую осуществляет Глобальный фонд, является одним из самых крупных в северном полушарии, а вне границ Африки - крупнейшим. Глобальный фонд готов поддерживать и поддерживает Украину, однако, для обеспечения максимальной эффективности своей помощи выдвигает ряд условий: наличие соответствующей государственной программы; отсутствие регуляторных и/или финансовых барьеров; устранение налоговых и/или таможенных препятствий.

Министерство отмечает, что благодаря средствам Глобального фонда Украина получит возможность: лечить 23 тыс. человек ВИЧ/СПИДом при помощи антиретровирусной терапии; обеспечить 2-летний курс терапии для около 4 тыс. пациентов с мультирезистентной формой туберкулеза; охватить профилактикой ВИЧ более 160 тыс. наркозависимых, более 70 тыс. тех, кто зарабатывает предоставлением сексуальных услуг, и более 30 тыс. мужчин, имеющих сексуальные отношения с мужчинами; также профилактическими программами будет охвачено свыше 80 тыс. человек в пределах пенитенциарной системы; проекты по сопровождению и обеспечению соблюдения режимов лечения для больных туберкулезом (через Красный Крест) коснутся почти 10 тыс. пациентов. Кроме того, предусматривается закупка тестов для диагностики ВИЧ/СПИДа, реагентов для диагностики туберкулеза и оборудования для лабораторного сопровождения, техническое переоснащение медицинских заведений по всей Украине и др.

Мусий выразил удовлетворение по поводу того, что подготовка технической заявки в новом формате (единая заявка по ВИЧ/СПИДу и туберкулезу) выполнена Украиной успешно и получила одобрительную оценку международных доноров, а также поблагодарил представителей Глобального фонда за чрезвычайно важную для украинских пациентов помощь.