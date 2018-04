Рак развивается из-за поломок в хромосомах

Американские биологи связали ломкие участки хромосом с возникновением раковых опухолей, говорится в статье, опубликованной в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), пишет Газета.ру.

Хромосомные сайты ломкости — участки хромосом человека, склонные к образованию разрывов. Обычно эти разрывы проявляются во время процесса репликации ДНК.

Теперь же исследователям удалось доказать, что появление подобных разрывов зачастую приводит к возникновению раковой опухоли.

Ученые утверждают, что пока им удалось найти лишь «верхушку айсберга», и намерены продолжить свои изыскания.

По их словам, полученные результаты необходимо направить на выработку превентивных мер против рака.