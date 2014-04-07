Регулярное посещение бани продлевает жизнь и улучшает настроение

В ходе своего последнего исследования специалисты из японского института Тояма установили связь регулярного посещения бани с оптимизмом и долгожительством. Упомянутый эксперимент основан на наблюдениях за добровольцами, регулярно посещавшими баню, пишет Scienceblog.ru.

В результате японские ученые выяснили, что после каждой банной процедуры у респондентов улучшалась работа сердца, возрастали физические возможности и повышался интеллектуальный потенциал.

Кроме того, регулярные похождения в баню помогают улучшить настроение и зарядиться оптимистическим настроем. Это мотивировано усиленной активностью ответственных за восприятие окружающего мира и настроение человека отделов головного мозга.

Комментируя результаты, автор исследования Такаши Охори выдвинул предположение о связи регулярных банных процедур с продолжительностью жизни. Несмотря на все полезные свойства бани, любителям этого вида отдыха необходимо помнить о правилах посещения бани и учитывать противопоказания для ее посещения, установленные лечащим врачом. Банные процедуры запрещены при целом ряде заболеваний, но ограниченная длительность пребывания в парной позволяет компенсировать негативное влияние.