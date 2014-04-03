Сроки рождения влияет на способность ребёнка к математике

Срок рождения ребенка может влиять на его способность к математике, показало новое исследование. Недоношенные дети чаще имеют проблемы с этой наукой и бытовыми вычислениями, пишет Likar.info.

Эксперты из Университета Варвика и Рурского университета Бохума обследовали более 900 детей 7-9 лет на предмет способности проводить повседневные математические вычисления. Оказалось, что дети, родившиеся до 32-й недели беременности, имели проблемы с вычислениями почти втрое чаще. У малышей, родившихся на 32-33 неделе, вероятность иметь общие математические нарушения оказалась выше примерно вдвое.

Вместе с тем, исследование показало, что низкий вес новорожденного тоже связан с худшими математическими способностями, независимо от того, родился ли он в срок. Вероятно, оба фактора связаны с изменениями в мозге плода, что в дальнейшем отражается на способности к вычислениям.