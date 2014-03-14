"Сенсационное" исследование стволовых клеток отзывают
Японский ученый, недавнее исследование которого в области изучения стволовых клеток назвали революционным, заявил о необходимости отозвать результаты своих научных изысканий из-за возникших сомнений в их точности
В январе появилось сообщение об обнаружении учеными возможности получить стволовые клетки путем погружения клеток крови в кислоту. Но затем возникли вопросы о том, что за фотографии были использованы для иллюстрации научного исследования.
Другие научные группы, занимавшиеся этой проблемой, не смогли добиться аналогичных результатов.
Автор труда Терухико Вакаяма сказал: "Сейчас уже непонятно, что является правильным".
Поскольку стволовые клетки могут превращаться в клетки любого другого типа, эта их способность стала основным направлением исследований в регенерационной медицине.
Ученые надеются с помощью этой технологии в будущем, среди прочего, восстанавливать зрение слепым и нормальную сердечную деятельность людям, перенесшим инфаркт.
Метод, описанный учеными в журнала Nature, стал сенсацией во всем мире. Его назвали "серьезным научным открытием".
Согласно исследованию, стволовые клетки можно было получать не только из зародышей и путем дорогостоящих лабораторных манипуляций.
Предполагалось, что погружение клеток крови в кислоту может дать толчок их трансформации в стволовые клетки.
Данные исследования не были опровергнуты, но подверглись серьезному анализу.
Профессор Вакаяма заявил в интервью японскому телевидению, что во время проведения исследования был уверен в правильности результатов.
"Однако сейчас всплыли многие ошибки. Думаю, лучше отозвать итоги работы и затем, используя правильные данные и правильные фотографии доказать еще раз, что выводы корректны. Если выяснится, что допущена ошибка, нам нужно будет установить, почему это произошло", - сказал он.