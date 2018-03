Доказана бесполезность диет "по группе крови"

"Проанализировав данные 1 тыс. 455 участников, мы не нашли никаких свидетельств в пользу теории, на которой основывается диета по группе крови. То, как человек реагирует на подобную диету, никак не связано с группой крови", - комментирует автор работы Ахмед Эль-Сохеми.

Диету по группе крови популяризировал натуропат Питер Д'Адамо - автор книги Eat Right for Your Type. По некоторым данным, она была переведена на 52 языка, было продано более 7 млн копий.

Согласно теории, группа крови должна соответствовать пищевым привычкам наших предков. Люди с различными типами крови по-разному усваивают пищу, и тот, кто придерживается диеты, характерной для своей группы крови, может улучшить состояние здоровья и снизить риск развития хронических заболеваний - например, сердечно-сосудистых. Однако специалисты установили, что связи между четырьмя диетами и маркерами здоровья вовсе не зависят от группы крови.

Канадцы привлекли к исследованию в основном молодых и здоровых добровольцев, которые предоставили информацию о ежедневном рационе и сдали анализ крови (результаты необходимы для выделения ДНК и определения группы крови, уровня кардиометаболических факторов риска - инсулина, холестерина и триглицеридов). Позже эксперты подсчитали баллы диеты согласно пищевым спискам, описанным в книге П.Д'Адамо.

По словам А.Эль-Сохеми, отсутствие научных доказательств не означало, что диета не работала. "Просто не было доказательств ни ее эффективности, ни ее бесполезности. Эта гипотеза была интригующей, мы решили ее проверить. Теперь мы уверены в том, что диета по группе крови - пустышка", - говорит ученый.

Результаты исследования опубликованы в журнале PLoS One.

RBC