В Тихом океане произошло извержение подводного вулкана

Извержение вулкана в Тихом океане Метеорологическое агентство Японии сообщило о первом с 1974 года извержении подводного вулкана в районе необитаемого острова Нисиносима в Тихом океане, входящего в цепь островов Огасавара.

Как передает РИА «Новости», согласно информации на сайте Метеорологического агентства Японии, активность вулкана была зафиксирована в 10.20 по местному времени военнослужащими военно-морских сил самообороны страны.

Столб дыма в районе извержения поднимается на 600 метров над поверхностью моря. Кроме этого зафиксировано образование новой суши диаметром около 200 метров.

Метеорологическое агентство не исключило, что извержение может продолжаться еще некоторое время, и вынесло соответствующее предупреждение для всех воздушных и морских судов, находящихся в этом регионе. Остров Нисиносима, расположенный в 1000 километрах к югу от Токио также образовался после извержения подводного вулкана в 1974 году. Его длина составляет около 800 метров, а ширина - около 500 метров.

