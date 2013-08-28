Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Новой Зеландии

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло сегодня в районе архипелага Кермадек, входящего в состав Новой Зеландии.

Как передает ИТАР-ТАСС, эпицентр подземных толчков находился в 288 км к северо-западу от крупнейшего острова архипелага Рауль, очаг залегал на глубине 488 км.

Сведений о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

itar-tass.com