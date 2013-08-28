О невероятных лечебных свойствах мёда было сказано немало, но ранее это были ничем не доказанные данные, основанные на опыте любителей этого продукта. Ученые не могли обойти мёд стороной и провели свои исследования его лечебных и косметических свойств, пишут российские СМИ.

Первое свойство мёда, доказанное многочисленными исследованиями – восстановление иммунитета. Мёд обладает ярко-выраженными антисептическими свойствами, излечивая от многих заболеваний. Для повышения иммунитета нет ничего лучше, чем несколько ложечек свежего меда на завтрак или ужин.

Второе доказанное свойство мёда заключается в лечении рака кожи и других кожных заболеваний, восстановлении кожи.

Если вы страдаете сердечнососудистыми заболеваниями – нет лучшего натурального лекарства, чем мёд, который эффективно восстанавливает работу сердца.

Также мёд помогает при лечении кашля, инфекций легких и астмы.