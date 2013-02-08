15 февраля астероид приблизится к Земле рекордно близко

15 февраля астероид 2012DA14 диаметром 45 метров приблизится к Земле на 27,7 тыс. км - самое короткое расстояние, которое было зафиксировано для подобных небесных тел.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, об этом сказал руководитель программы НАСА по наблюдению за объектами в околоземном пространстве Линдли Джонсон.

Это расстояние примерно в 10 раз меньше расстояния до Луны и ближе, чем "пояс" спутников, находящихся на геостационарной орбите. "Однако его траектория хорошо изучена, и можно сказать, что у него нет никаких шансов столкнуться с Землей", - подчеркнул представитель космического ведомства США.

Если бы столкновение и случилось, считают американские ученые, то на Земле произошла бы катастрофа "регионального масштаба".

Масса астероида 2012DA14, открытого год назад испанскими астрономами, составляет 130 тыс. тонн, а скорость движения - 28,1 тыс. км в час, или 7,82 км в секунду. В случае падения на поверхность планеты он вызвал бы такие же разрушения, как знаменитый Тунгусский метеорит или ядерная бомба мощностью 2,5 мегатонны.

По расчетам НАСА, астероид максимально сблизится с Землей 15 февраля в 14 часов 24 минуты по времени восточного побережья США. В это время он будет находиться примерно над индонезийским островом Суматра в восточной части Индийского океана.

В целом астероиды схожего размера приближаются на такое же расстояние к Земле примерно каждые 40 лет. Ученые считают, что катастрофы в результате их падения на поверхность планеты происходят в среднем раз в 1200 лет.

Источник: http://www.itar-tass.com/c11/643578.html