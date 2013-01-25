Причины головокружения

Причин, вызывающих головокружение, очень много. Головокружение может возникнуть в результате поражения внутреннего уха или вестибулярного нерва. Такое головокружение называется периферическим. Причиной головокружения также бывают заболевания головного мозга, и тогда говорят о центральном головокружении.

Симптомы, сопутствующие головокружению, характер головокружения, частота и длительность приступов помогают установить истинную причину головокружения:

* Если, есть ли какие-либо выделения из уха, снижения слуха, то это может говорить и воспалении внутреннего уха, при этом может потребоваться консервативное лечение.

* Если головокружение сопровождается шумом в ушах, тошнотой, рвотой, снижением слуха, вероятно наличие синдрома (болезни) Меньера. Если расстройства слуховой функции нет, то, возможно, это проявление вестибулярного неврита. Для неврита характерно внезапное начало. Сильное головокружение, постоянная рвота, чувство вращения усиливаются при попытке встать, при движениях головы. В большинстве случаев эти симптомы постепенно исчезают в течение 2-3 дней заболевания. После острого периода иногда сохраняется иллюзия движения в процессе линейных ускорений (таких, как в подъемниках или при торможении в автомобиле).

* При внезапной односторонней глухоте, ушном шуме и рвоте у 50% пациентов диагностируется перилимфатическая фистула. В остальных случаях фистула может проявляться различной степени выраженности головокружением и расстройствами слуха (шум, звон в ушах, снижение слуха).

* При одностороннем расстройстве слуха и головокружении необходимо исключить опухоли головного мозга. Такое головокружение начинается исподволь и нередко сопровождается постепенно нарастающими головными болями. Характерно усиление головокружения при определенных положениях тела.

* Для преходящего нарушения мозгового кровообращения и инсульта характерно острое начало, сочетание головокружения с двоением, расстройствами чувствительности, слабостью в руках и ногах, нарушением координации движений. Головокружение, как правило, стойкое и продолжается несколько суток.

* Если головокружение сопровождается неустойчивостью, ощущение дезориентации в пространстве, усиливается при движениях, особенно внезапных, в шейном отделе позвоночника (сгибание, разгибание, повороты в сторону), болью и ограничение подвижности в шейном отделе позвоночника, то, скорее всего, головокружение обусловлено заболеваниями шейного отдела позвоночника.

* Если головокружению предшествовала травма головы или позвоночника, то причиной может быть "хлыстовая травма" или черепно-мозговая травма.

* Если головокружение связано с изменением положения тела в пространстве, то наиболее вероятно это доброкачественное позиционное головокружение. Наличие этого заболевания подтверждается простым позиционным тестом.

* При базилярной мигрени головокружение предшествует приступу головной боли, оно может длиться от нескольких минут до одного часа и сопровождается шумом в ушах, тошнотой, рвотой и другими неврологическими симптомами.

* Если головокружение проявляется во время полета, путешествия по воде или в поезде или машине, то, скорее всего, это проявление транспортного укачивания.

* Если вы принимаете какие-либо антибиотики, то необходимо выяснить, не они ли являются причиной головокружения. Если антибиотики вызывают головокружение нужно прекратить прием или уменьшить дозу препарата.