Как 5 чашек кофе повлияют на печень: исследование удивило

В то же время ученые призывают не злоупотреблять этим вкусным напитком.

Любители кофе получили еще одну хорошую новость. Новое исследование с участием 355 тысяч взрослых показало, что регулярное употребление этого напитка связано со снижением риска развития смертельно опасных заболеваний печени, в частности цирроза и рака, пишет The Independent.

К такому выводу пришли исследователи из Cedars-Sinai Health Sciences University в Лос-Анджелесе, говорится в статье.

По данным ученых, у людей, выпивающих пять и более чашек кофе в день, риск развития цирроза печени снижается почти на треть. Кроме того, риск возникновения рака печени у них почти вдвое ниже, а вероятность смерти от заболеваний печени уменьшается на 42%.

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При этом положительный эффект наблюдался даже у тех, кто выпивал всего одну-две чашки кофе в день. Наиболее выраженную связь исследователи зафиксировали при употреблении примерно трех-четырех чашек в день.

Анализы крови показали, что у любителей кофе были более высокие уровни белков, связанных со здоровой работой печени, и более низкие показатели маркеров рубцевания тканей и воспаления. Также у них обнаружили меньшее содержание жира в печени и более низкие показатели железа.

"Наши результаты подтверждают, что умеренное употребление кофе может быть полезно для людей, которые уже любят этот напиток и хорошо его переносят", - отметил медицинский директор Программы борьбы с раком печени Cedars-Sinai доктор Джу Дон Ян.

Польза даже без кофеина

Для исследования ученые использовали данные UK Biobank - масштабной базы медицинских данных, содержащей информацию о здоровье около полумиллиона жителей Великобритании. В частности, в течение 13 лет они анализировали результаты МРТ печени участников, а также изучали уровень различных белков в крови.

Интересно, что подобная положительная связь была выявлена как для обычного кофе с кофеином, так и для кофе без кофеина.

Это свидетельствует о том, что защитный эффект могут обеспечивать не только кофеин, но и другие природные соединения, содержащиеся в кофейных зернах.

"Следующим этапом нашей работы станет поиск конкретных веществ в кофе, которые отвечают за этот защитный эффект для печени", - пояснила директор отделения гастроэнтерологии и гепатологии Cedars-Sinai доктор Шелли Лу.

По её словам, результаты исследования указывают на биологические механизмы, связанные с воспалением и рубцеванием тканей, которые могут стать перспективными направлениями для дальнейших научных исследований.

У всего есть предел

Ученые подчеркивают, что полученные результаты не доказывают напрямую, что именно кофе предотвращает заболевания печени. Исследование носило наблюдательный характер, поэтому выявляет лишь статистическую связь.

Кроме того, кофеин подходит не всем. Он может ухудшать течение некоторых сердечно-сосудистых заболеваний, повышать артериальное давление, усиливать тревожность и провоцировать нарушения сна.

Именно поэтому авторы работы не рекомендуют специально увеличивать потребление кофе до пяти чашек в день или начинать пить его исключительно ради защиты печени.

"Основой профилактики заболеваний печени, как и прежде, остаются поддержание здоровой массы тела, ограничение употребления алкоголя, регулярная физическая активность, а также контроль уровня сахара в крови, артериального давления и холестерина", - подчеркнул Джу Дон Ян.

По данным Американского онкологического общества, в этом году в США ожидается более 42 тысяч новых случаев рака печени и почти 31 тысяча смертей от этого заболевания. За последние четыре десятилетия уровень заболеваемости раком печени в стране вырос в три раза.

Новости науки

Напомним, согласно исследованию, каннибализм стал табу в обществе не из-за естественного отвращения, а из-за серьезной угрозы для здоровья и выживания людей. Ведь употребление человеческого мяса способствует распространению опасных заболеваний и может провоцировать масштабные эпидемии, способные уничтожать целые популяции. В то же время с биологической точки зрения каннибализм практически не имеет никаких преимуществ.

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