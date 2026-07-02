Что делать, если укусил клещ, и как распознать болезнь Лайма: алгоритм действий от врача

Только врач должен назначить, какой именно антибиотик и сколько дней его принимать.

Укус клеща может передать человеку болезнь Лайма, которая может незаметно перейти в хроническую форму, привести к поражению суставов и нервной системы. Об этом в комментарии УНИАН рассказала терапевт Марина Крапивнер, отвечая на вопрос об угрозе клещей и защите от них.

Она отметила, что сейчас очень жарко, поэтому сейчас не пик активности клещей.

"Пик активности клещей - это где-то апрель-июнь, когда не очень жарко. А потом это будет август-сентябрь. Сейчас клещи все равно есть, но они менее активны", - сказала она.

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Вы обнаружили на себе клеща или он точно укусил

Врач отметила, что если человек обнаружил на себе клеща, но не уверен, укусил ли он его, то через 10–14 дней можно сдать соответствующий анализ крови.

Если же клещ точно укусил, то человек может самостоятельно попробовать извлечь его, если знает, как это делается.

"А если люди не знают, то лучше обратиться в больницу, и там хирург извлечет его так, как нужно. Важно, чтобы ничего не осталось, потому что потом может возникнуть воспаление, и тогда придется оперировать", - отметила Крапивнер.

Болезнь Лайма или боррелиоз

Кроме того, говорит она, очень часто бывает, что клещ укусил, а человек этого не заметил, и потом замечает уже пятно.

"Красное пятно. И оно потом расходится кольцом. То есть середина обычного цвета, а по краям - красный круг. Вот первый признак боррелиоза. Первый признак того, что клещ был заражен", - сказала врач-терапевт.

Она подчеркнула, что боррелиоз - это инфекционное заболевание, и очень часто оно незаметно переходит в хроническую форму, что впоследствии приводит к поражению суставов и нервной системы.

"И даже есть исследования, согласно которым некоторые случаи болезни Альцгеймера связаны с хронической болезнью Лайма", - добавила Крапивнер.

Как на начальных этапах проявляется болезнь Лайма

Она отметила, что сначала это всего лишь пятно, которое затем расходится красным кругом. Терапевт рассказала:

"Температуры не будет, ничего не будет. Иногда бывает ухудшение самочувствия, но чаще всего - ничего".

Так, если пятно есть, то сразу нужно обратиться к врачу: сдаются анализы и назначаются антибиотики.

В случае укуса клеща без признаков болезни Лайма врач также назначает профилактический курс антибиотиков.

Хорошо ли лечится болезнь Лайма

По словам Крапивнера, болезнь Лайма поддается лечению, но если она переходит в хроническую форму, то не всегда понятно, что это именно она.

"Суставы болят, какая-то невропатия. Причин очень много. И возрастные изменения есть, и диабет. Различные заболевания. И о болезни Лайма не всегда вспоминают", - пояснила терапевт.

Самолечение

На вопрос, правда ли, что в качестве экстренной профилактики можно выпить таблетку доксициклина, Крапивнер подчеркнула, что самостоятельно это решать нельзя. Только врач должен назначить, какой именно антибиотик и сколько дней принимать, а также когда именно начинать курс.

Если болезнь не заметили вовремя

Также она уточнила ситуацию, если болезнь не заметили вовремя. По её словам, в долгосрочной перспективе сильнее всего пострадают прежде всего суставы и нервная система. Она добавила:

"Если есть какие-то непонятные изменения, непонятные артриты или поражения нервной системы, - всегда нужно помнить, что это может быть болезнь Лайма… Всегда нужно провериться, сдать анализы".

Как отпугнуть клещей

Как сообщалось, избавиться от клещей на собственном участке можно с помощью домашнего спрея. Одним из вариантов является использование мульчи из кедровой древесины. Она содержит природное вещество цедрол, обладающее антимикробными и инсектицидными свойствами.

Так, из кедровой мульчи можно приготовить раствор для опрыскивания. Примерно четыре чашки мульчи в большой ёмкости заливают четырьмя литрами воды. Смесь доводят до кипения, а после остывания добавляют чайную ложку кастильского мыла. После процеживания полученный раствор рекомендуют примерно раз в месяц распылять в саду и вокруг дома.

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