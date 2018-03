Кофе защищает печень

Употребление кофе положительно сказывается на печени, снижая риск развития ее фиброза - процесса разрастания соединительной ткани. Этот факт был установлен при исследовании пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени.

Работа выполнена группой ученых во главе с доктором Кираном Бамбха из университета Колорадо в Денвере.

Неалкогольная жировая болезнь печени (НЖБП) - одна из частных форм стеатогепатоза (болезни отложения жира в клетках печени), которая возникает у людей, не употребляющих алкоголь в высоких дозах. Данные изменения в печени характерны для пациентов с ожирением и сахарным диабетом 2-го типа. Диагностика же заболевания основывается на двух основных критериях: отсутствии алкогольного анамнеза и признаков жировой дистрофии печени. "Золотым стандартом" в диагностике этого заболевания является пункционная биопсия - когда в результате прокола полой иглой исследуемого образования происходит забор фрагментов или столбика ткани.

Данная инвазивная процедура, которая проводится в госпитальных условиях, имеет ряд противопоказаний и сопряжена с риском осложнений.

Это послужило основанием для создания новых методов неинвазивной оценки хронических диффузных заболеваний печени - диагностических панелей, которые по своим показателям могут составить конкуренцию пункционной биопсии.

"Возможный положительный эффект кофе для пациентов с хроническими заболеваниями печени становится все очевиднее", - сообщает Киран Бамбха, ассистент профессора в отделении гастроэнтерологии и гепатологии в университете Колорадо в Денвере. Она и ее коллеги презентовали результаты исследования на очередном съезде гепатологов The Liver Meeting 2012: American Association for the Study of Liver Diseases 63rd Annual Meeting.

Предыдущие работы показали пользу употребления кофе при различных хронических заболеваниях печени. В своем же исследовании, как отмечает его руководитель, доктор Бамбха, ученые изучали связь между употреблением кофе и резистентностью тканей к инсулину, связанной с развивающимся фиброзом у пациентов с НЖБП, подтвержденной биопсией.

В исследованиях, проведенных в промежутке с 2004 по 2008 год, участвовали 782 пациента от 18 лет и старше, включенных в Международную исследовательскую сеть неалкогольного стеатогепатоза (the Nonalcoholic Steatohepatitis (NASH) Clinical Research Network). Средний возраст участников составил 48 лет, 38% из них были мужчины. На гистологическом исследовании у 79% были признаки неалкогольного стеатогепатоза, у 75% из них процесс фиброза 2-й степени или ниже.

Исследователи учитывали количество выпитого кофе: 29% участников не употребляли ни одной чашки в день, 28% - одну чашку в день, 15% - две чашки в день, 28% - больше двух чашек в день. Параллельно ученые установили, что употребление алкоголя и табакокурение связано с большим количеством потребления кофе.

В итоге исследователи установили, что прием кофе имеет обратную связь с процессом прогрессирования фиброза печени.

"Преимущество нашего исследования заключается в его масштабности, едином стандарте проведения исследований и высоком уровне качества полученных гистологических данных", - утверждает Киран Бамбха.

Профессор отделения гепатологии в Имперском колледже в Лондоне и председатель Европейской ассоциации по изучению печени Марк Турц, который не участвовал в проводимом исследовании, так прокомментировал его результаты: "Связь между кофе и заболеваниями печени установлена уже давно. Изначально было показано, что те пациенты, которые употребляют большое количество кофе, меньше подвержены риску развития цирроза и гепатоцеллюлярной карциномы".

Профессор Турц также выразил надежду, что результаты проведенного исследования покажут такое же положительное влияние кофе и на снижение риска развития цирроза печени.

