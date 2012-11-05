Корица и ваниль укрепляет мужскую силу

"Специи и пряности очень полезны и их надо обязательно употреблять, - рекомендует Лолита Колесник, гастроэнтеролог. - Они обладают бактерицидными свойствами, каждая специя по-разному и действует на различные бактерии. Но человек должен помнить о дозах. А вообще, все зависит от вкусов и предпочтений. Человек сам должен выбрать, что ему подходит, что вкусно. Нельзя употреблять специи в очень редких случаях, это касается тяжелобольных, которые имеют проблемы с язвами ".

Специи и пряности очень полезны для людей, у которых плохой аппетит, говорит врач. Если мама жалуется на плохой аппетит ребенка, обязательно надо добавлять в пищу что-то красивое, чтобы пахло.

"Людям, которые хотят набрать в весе, надо добавлять в пищу специи и пряности, так как они провоцируют аппетит - срабатывает обонятельный анализатор", - говорит Лолита.

Специи полезны для людей, у которых какие-либо проблемы с работой кишечника: запоры, диарея, вздутие живота, проблемы с печенью - плохое усвоение витаминов. Часто к врачу приходят люди с результатами анализов на дисбактериоз и там написано: кишечная палочка или стрептококк. Все сразу требуют антибиотик. Потому что что может повлиять на какую-то бактерию? Антибиотик. А специи и пряности - это природные антибиотики. При таких диагнозах надо употреблять укроп, петрушку, лавровый лист, гвоздику, корицу.

Очень полезны специи для людей, имеющих проблемы с полостью рта, т.е. различные стоматиты, гингивиты, кровоточивость десен ".

"Пряности очень популярны в жарких странах, - рассказывает гастроэнтеролог. - Ведь при высокой температуре в продуктах питания часто заводятся инфекции разнообразные. Добавив во время приготовления к блюду специю, например красный перец, вы убьете эти инфекции. В целом бактерицидными свойствами насыщен любой перец: черный, красный, белый, но лучше всего - красный ".

Также Лолита Колесник утверждает, что некоторые пряности являются чрезвычайно сильными афродизиаками для мужчин. Если есть проблемы с потенцией, следует добавить в еду корицу или ваниль, и это повысит либидо.

gazeta.ua