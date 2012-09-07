Хочется мороженого? Тебе не хватает кальция

Эксперты считают, что пристрастия в еде или внезапные вкусовые желания сигнализируют о том, чего не хватает твоему организму.

Любимые продукты могут указывать на то, какие у тебя проблемы со здоровьем. И даже могут помочь при постановке диагноза.

Узнай, чего не хватает твоему организму

Если тебе все время хочется съесть

1. Шоколад и конфеты

Сигнал о гормональных нарушениях. Следует проверить щитовидку и посетить гинеколога.

Также тяга к сладостям и шоколаду может быть признаком того, что ты чувствуешь себя несчастной, тебе не хватает внимания, любви и заботы близких людей.

2. Орехи

Часто хочется погрызть арахис, миндаль или фундук? Твоему организму не хватает витамина Е, который является ценным антиоксидантом, помогает организму бороться со стрессом.

3. Мороженое

Тяга к мороженому, даже в зимний период, указывает на нехватку кальция в организме.

4. Соленые огурцы и морковка по-корейски

Многие считают, что тяга к солененькому – первый признак беременности. Увы, это не всегда так.

Если тебе все время хочется соленого, твой организм подает сигнал SOS о том, что ему не хватает полезных микроэлементов и минералов, а также здорового сна. Возможно, пришло время пересмотреть свой занятый рабочий график и найти в нем время на отдых.

5. Перец и чеснок

Желание съесть что-то перченое и с чесноком сигнал о проблемах с пищеварением. Это особенно актуально, если в твоем рационе много жирной пищи, с которой твой ЖКТ не справляется и требует помощи.

6. Свежая морковь и апельсины

Твой организм сигнализирует о нехватке бета-каротина.

7. Свежая капуста

Все время хочется хрустеть свежей капустой? Возможно, у тебя проблемы с работой кишечника, в частности с его своевременным очищением.

8. Кислые фрукты и ягоды

Тянет съесть лимон без сахара, киви или клюкву? Твоему организму не хватает витамина С. Не игнорируй эти сигналы, возможно, именно своевременное пополнение запаса витамина С защитит тебя от грядущей вспышки простуды и гриппа.

9. Креветки и морепродукты

Твоему организму не хватает йода.

10. Какао или гречка

Тяга к двум этим продуктам указывает на дефицит магния.

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