У берегов Коста-Рики произошло сильное землетрясение

У северо-западного побережья Коста-Рики произошло землетрясение силой 7,6 баллов, для прибрежных зон ряда стран Центральной и Южной Америки объявлена угроза цунами, передает Русская служба Би-Би-Си.

В настоящий момент предупреждение действует для тихоокеанского побережья стран Коста-Рики, Панамы и Никарагуа.

Ранее угроза распространялась на Гондурас, Мексику, Колумбию, Эквадор, Гватемалу и Перу, но была отменена для этих стран.

bbc.co.uk