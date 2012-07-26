10 самых полезных продуктов

Если ты задумываешься что бы такого съесть, чтобы это было питательно и сытно, энергетично и не вредило фигуре вот тебе список самых полезных во всех смыслах продуктов.

Его составил Дэвид Грот, диетолог и автор готовящейся к публикации книги, согласно своему исследованию и анализу. Каждый из этих 10 продуктов содержит большое количество витаминов, минералов,полезных жиров, клетчатки и белка, и минимальное количество калорий.

Фасоль – 200 ккал в порции

Питательные вещества: фолиевая кислота, витамин В1, магний, клетчатка, железо и калий.

Йогурт или Кефир – 140 ккал в стакане

Питательные вещества: пантотеновая кислота, витамин В2 или рибофлавин, кальций, фосфор, калий и йод.

Печень говяжья – 137 ккал в 100 г

Питательные вещества: железо, витамин А, биотин, холин, витамин В12, витамин В3 или ниацин, витамин B6, хром, медь и фосфор.

Лосось – 157 ккал в 100 г

Питательные вещества: биотин, витамин В12, витамин В3 или ниацин, витамин В6, витамин D, калий, омега-3 жирные кислоты и холин.

Омары - 65 ккал в 100 г

Питательные вещества: пантотеновая кислота, медь, селен и цинк.

Соевые бобы - 150 ккал в порции

Питательные вещества: витамин В1, витамин В2, железо, магний, фосфор, нерастворимые и растворимые волокна, омега-3 жирные кислоты, полиненасыщенных жиры и белки.

Устрицы - 85 ккал в 100 г

Питательные вещества: витамин В12, медь, железо, селен и цинк.

Шпинат - 14 ккал в порции

Питательные вещества: фолиевая кислота, витамин D, витамин К, кальций, железо, магний и марганец.

Грибы - 15 ккал в порции

Питательные вещества: биотин, витамин В2, медь, хром и пантотеноваякислота.

Свинина - 196 ккал в 100 г

Питательные вещества: биотин, холин, витамин В3 или ниацин, витамин В6, витамин В1 и цинк.

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