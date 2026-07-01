Мед и кленовый сироп часто считают равными заменами сахара, хотя по составу и свойствам они заметно отличаются.

Натуральные подсластители часто считают более полезной заменой обычному сахару, однако одни из самых популярных таких продуктов - мед и кленовый сироп отличаются не только вкусом, но и составом. Каждый из них имеет свои преимущества, поэтому выбор зависит от того, каких целей вы хотите достичь. О том, из чего делают кленовый сироп и правда ли, что он даже полезнее натурального меда, пишут эксперты из портала VerywellHealth.

Кленовый сироп - из чего делают и какими свойствами обладает продукт

Кленовый сироп получают из сока сахарного, красного или черного клена. Ранней весной в стволах деревьев делают небольшие отверстия, собирают вытекающий сок, а затем долго выпаривают его до тех пор, пока он не превратится в густой янтарный концентрат (собственно, сироп).

Из того, как делают кленовый сироп, можно понять, что никаких добавленных ингредиентов в нем быть не должно, а значит, как и мед, он повышает уровень глюкозы в крови медленнее, чем обычный белый сахар. Гликемический индекс обоих этих продуктов заметно ниже: около 54 у кленового сиропа, 58 у меда и 65 у рафинированного сахара.

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Это же подтверждает исследование из научного портала Sciencedirect - у взрослых, которые в течение восьми недель заменяли сахар кленовым сиропом, было отмечено значительное улучшение показателей уровня сахара в крови. Причем ученые связывают этот эффект, помимо прочего, с положительным влиянием сиропа на кишечную микрофлору, играющую важную роль в обмене веществ.

Но все же главное, чем полезен кленовый сироп, – высокое содержание минералов. По данным исследовательской группы Heliyon, он богат кальцием, калием, магнием, марганцем и цинком, которые необходимы для здоровья костей, мышц, сердца и нервной системы. Кроме того, сироп содержит антиоксиданты и природные соединения с противовоспалительными свойствами.

Мед и кленовый сироп - польза и пищевая ценность

Мед, в свою очередь, особенно ценится за антимикробное действие. Он помогает подавлять рост некоторых бактерий, так что его используют для обработки ран и ускорения их заживления.

Также, согласно исследованию из журнала Springer Nature, мед считается одним из самых эффективных натуральных средств при кашле: исследования показывают, что он способен уменьшать частоту и выраженность симптомов. Однако детям младше одного года мед противопоказан из-за риска ботулизма.

По пищевой ценности различия тоже заметны: мед немного калорийнее и содержит больше углеводов, но в нем больше витаминов, включая витамин C, B6 и фолат.

Чего не скажешь про кленовый сироп - польза и вред этого продукта нивелируются, снова-таки, значительным содержанием минералов. К тому же оба продукта содержат антиоксиданты и другие биологически активные вещества.

В целом нельзя сказать, какой продукт лучше - кленовый сироп или мед. Но если ваша главная цель – получить больше минералов, поддержать обмен веществ и немного снизить уровень глюкозы, предпочтительнее кленовый сироп.

А если же вам важнее натуральное средство при кашле, поддержка заживления ран и получение дополнительных витаминов, более удачным выбором станет мед.

Ранее мы писали, что такое заменители сахара и какой из них лучше.

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