Учёные назвали 2 ягоды, которые нужно есть чаще, чтобы поддержать сердце

Они содержат полифенолы, полезные для сердечно-сосудистой системы.

Ежегодно миллионы людей умирают от сердечных приступов, инсультов и других заболеваний сердца и кровеносных сосудов. Сердечно-сосудистые заболевания являются одной из главных причин смертности в мире. В связи с этим исследователи всё чаще изучают, может ли то, что мы едим, помочь предотвратить развитие этих заболеваний, пишет EatingWell.

Как рассказала автор статьи, диетолог Лорен Манакер, особое внимание ученых привлекли виноград и черника. Обе эти ягоды богаты природными растительными соединениями, называемыми полифенолами. Речь идет о флавоноидах, антоцианах и ресвератроле. Они не только придают плодам яркий цвет, но и обладают дополнительными полезными свойствами для организма.

Недавно ученые провели обзор, в рамках которого попытались ответить на вопрос: достаточно ли доказательств того, что эти соединения действительно полезны для сердца? Его результаты были опубликованы в журнале Nutrients.

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Автор подчеркнула, что эта работа представляла собой обзорное исследование, то есть авторы собрали и проанализировали уже имеющиеся научные данные, а не проводили новый эксперимент.

Польза винограда

По словам Манакер, результаты подчеркнули, насколько полезными могут быть виноград и черника для сердца. Что касается винограда, то анализ 17 исследований показал, что его полифенолы, которые употреблялись в количестве более 500 миллиграммов в день в течение не менее 12 недель, способствовали значительному снижению уровня С-реактивного белка – маркера воспаления в организме.

Другой обзор 30 рандомизированных контролируемых исследований показал, что употребление винограда снижало систолическое артериальное давление примерно на 3,17 мм рт. ст.

Польза черники

В одном из исследований ежедневное употребление 150 граммов черники (примерно одна чашка) в течение шести месяцев продемонстрировало улучшение функции эндотелия и снижение жесткости артерий. Авторы связали эти изменения с прогнозируемым снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний на 12–15%.

Что означают эти результаты

Как отметила Манакер, результаты показывают изменения маркеров риска, а не реальные последствия для здоровья. Другими словами, в исследованиях оценивались такие показатели, как артериальное давление и работа сосудов, но не то, действительно ли у людей было меньше инфарктов или инсультов.

Также она подчеркнула, что многие исследования, включенные в анализ, были небольшими и краткосрочными, поэтому их выводы нельзя считать окончательными.

"В большинстве из них измерялись косвенные биомаркеры, а не реальные сердечно-сосудистые события. Также различались сами подходы: в некоторых исследованиях использовались свежие фрукты, в других – экстракты или отдельно выделенный ресвератрол. Эти вещества не являются взаимозаменяемыми, и результаты приема концентрированных добавок могут не означать того же, что результаты от употребления целого винограда или черники", – пояснила автор.

Стоит ли есть больше винограда и черники?

"Исходя из этих данных, ответ – да, но с реалистичными ожиданиями. Это не "чудодейственные продукты", и исследование не представляет их именно так. Оно лишь показывает, что добавление в ежедневный рацион фруктов, богатых полифенолами, таких как виноград и черника, является хорошим выбором и соответствует другим исследованиям о пользе антиоксидантов", – пояснила Манакер и назвала одно из таких исследований, которое было опубликовано в журнале Nutrition and Metabolism.

Впрочем, подчеркнула она, не стоит путать многообещающие результаты с полной трансформацией здоровья.

"Горсть черники не снизит ваше артериальное давление так, как это сделают лекарства, а никакое количество винограда не заменит физические упражнения, отказ от курения или контроль уровня холестерина", – отметила диетолог.

По ее словам, хотя эти фрукты и являются разумным дополнением к уже здоровой основе, они не могут заменить сам фундамент здорового образа жизни.

Ранее УНИАН писал о том, что нужно пить, чтобы сердце было здоровым. Речь шла о пользе свекольного и вишневого соков – одних из самых полезных напитков для поддержания здоровья сердца. Оба они богаты антиоксидантами, витаминами и растительными соединениями, благодаря чему помогают бороться с хроническим воспалением, которое повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения.

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