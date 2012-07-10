Индия обеспечит бедных граждан бесплатными лекарствами

Правительство Индии намерено затратить 5,4 млрд долл. США на обеспечение своих граждан бесплатными лекарствами, что, по мнению местных экспертов, изменит жизнь сотен миллионов человек, сообщает сайт канадской газеты The Globe and Mail. При этом бесплатно будут распространяться исключительно дженерики и только в государственных лечебных учреждениях. Врач, назначивший пациенту патентованный препарат, может быть наказан, пишет Фармацевтический вестник.

По мнению аналитика консультационно-аудиторской компании KPMG Криса Стерлинга, новая политика в области лекарственного обеспечения станет очередным ощутимым ударом для крупных фармацевтических компаний. Он также предположил, что им придется пересмотреть стратегию работы на рынках развивающихся стран с учетом ситуации в Индии. Кроме того, эксперт не исключил возможности принятия подобных решений и в других странах.

В Индии 40% населения живет за чертой бедности (1,25 долл. в день или меньше).

По прогнозам правительства, в течение 5 лет бесплатные лекарства станут доступны примерно половине (52%) населения страны, которое составляет 1,2 млрд человек.