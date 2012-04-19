Япония к 2050 году перестанет быть богатой и развитой

Япония перестанет считаться богатой и развитой страной к 2050 году. К такому выводу пришла экспертная организация Century Public Policy, связанная с объединением японских промышленников Keidanren, передает Agence France-Presse.

Причиной этой тенденции является сокращение численности рабочей силы, вызванное крайне низкими показателями рождаемости.

Кроме того, в качестве факторов спада в Японии выступает снижающаяся норма сбережений и сокращение объема инвестиций.

По прогнозам экспертов, в 2014 году Япония уступит третью строчку в списке крупнейших экономик мира Индии. Предполагается, что к середине века японский ВВП будет составлять лишь одну треть от индийского и одну шестую от китайского и американского.

По наиболее пессимистическому сценарию развития событий, ВВП Японии будет постоянно сокращаться из-за ухудшающихся фискальных показателей. В результате, страна вообще вылетит из десятки крупнейших экономик мира.

Как напоминает Лента.ру, Япония ворвалась в число мировых экономических лидеров в 70-80-е годы. Не далее как в 1990 году она была второй экономикой мира, всего в полтора раза проигрывая по объему ВВП мировому лидеру - США.

Однако из-за двух кризисов на рынке недвижимости и фондовом рынке в 90-е годы экономический рост Японии потерял темп. За последующие 15 лет ВВП страны едва вырос на 20 процентов. В то же время объем госдолга достиг 200 процентов ВВП, что является самым высоким показателем среди всех развитых стран мира.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства финансов Японии, дефицит внешнеторгового сальдо Японии за 2011 финансовый год, который завершился 31 марта текущего года, составил 4,4 триллиона иен (54 миллиарда долларов). До сих пор рекордным по объемам дефицита внешней торговли считался 1979 год, когда показатель составил 3,13 триллиона иен.

Основными причинами рекордно высокого дефицита стало землетрясение и цунами 11 марта 2011 года, авария на АЭС "Фукусима-1", в результате которой Япония вынуждена была значительно увеличить закупки сырья для ТЭС, а также высокий курс иены и нестабильность на европейских рынках, вызвавшие сокращение объемов экспорта.

