Впервые в мире провели трансплантацию искусственной трахеи
12:02, 08 июля 2011Зарубежные новости
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Шведские хирурги
Шведские хирурги впервые в мире провели операцию по трансплантации искусственной трахеи.
На искусственный орган ученые нарастили материал из стволовых клеток пациента, передает Би-Би-Си.
При такой технике для трансплантации не требуется донор и специальные медикаменты, а риск отторжения тканей минимален.
Пациентом стал 36-летний выходец из Африки, у которого диагностировали рак дыхательных путей. По словам врачей, сейчас он идет на поправку.
Искусственную трахею изготовили в медицинском исследовательском институте Лондона.
В будущем ученые планируют использовать подобную методику при пересадке искусственных артерий, сердечных клапанов и даже кожи.
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