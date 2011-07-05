Выбросы электростанций в Азии замедлят глобальное потепление?

Электростанции, работающие на угле в развивающихся странах Азии, - таких, как, например, Китай - своими выбросами способны замедлить глобальное потепление, предполагают ученые-климатологи.

В докладе, опубликованном в журнале Академии наук США, говорится, что в период c 1998 по 2008 год выброс сернистых газов электростанциями вырос почти на треть, сообщает Би-Би-Си.

Возникающие при этом облака, которые отражают солнечный свет, дают сильный охлаждающий эффект, рассуждают исследователи.

По их мнению, это замедляет нагревание планеты, вызванное парниковыми газами, выброс которых за тот же период также увеличился на треть.

Однако, предупреждают ученые, если Китай сократит объемы загрязнения атмосферы, Земля может начать разогреваться быстрыми темпами.