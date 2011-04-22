Как избавиться от зубного налёта

«Мягкий зубной налет, как правило, желтого цвета, скапливается в основном у шеек зубов и под ними. Сейчас эту проблему можно решить без особого труда, - утверждает врач-стоматолог Наталья Солдатова. - В большинстве стоматологических кабинетов эта процедура проводится специальными аппаратами с ультразвуковым наконечником. Удаляют не только мягкий зубной налет, но и твердые зубные камни, которые способны доставить еще больше неприятностей. После удаления камней и налета зубы обрабатываются специальными пастами. Они полируют зубы, пропитывают эмаль, защищая ее от вредного воздействия слюны».

Запомните, отбеливание зубов и удаление желтого зубного налета - не одно и то же. Далеко не все стоматологи одобряют отбеливание. Дело в том, что эта процедура производится химическими препаратами, содержащими перекись водорода и кислоты. Они «сжигают» ткани зуба, делают его хрупким, а эмаль рыхлой. В конце концов, зубы от этого портятся.

«Если уж вы решили самостоятельно избавиться от зубного налета, то лучше всего чередовать отбеливающие пасты с пастами, содержащими фтористый препарат, и пастами с пародонтологическим эффектом. Такое сочетание наиболее благоприятно воздействует на зубы, отбеливая их, удаляя налет и придавая блеск», - советует Наталья Солдатова.

«Помимо каждодневной чистки зубов почаще грызите яблоки и морковь. Возьмите себе за правило делать это ежедневно, а еще лучше несколько раз в день - это будет неплохая нагрузка для зубов, особенно после кофе и крепкого чая. После каждого приема пищи обязательно прополаскивайте рот водой, а вот употребление сладких газированных напитков следует ограничить. Хорошо удаляет зубной налет трехпроцентный раствор перекиси водорода. Ватные тампоны, смоченные в этом растворе, прикладывают к зубам на 3 минуты».

«Чистить зубы жесткой щеткой, используя зубной порошок и пищевую соду, можно. Но чрезмерно содой не увлекайтесь: достаточно прибегать к этой процедуре один раз в неделю. В остальные дни пользуйтесь зубной щеткой средней жесткости, чтобы сохранить эмаль и не травмировать десну. При соблюдении этих правил достаточно посещать стоматолога раз в полгода - только в профилактических целях для глубокой очистки полости рта. После нее зубы приобретают здоровый блеск на долгое время».

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