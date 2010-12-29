Новогодние рецепты - низкокалорийные варианты

Новый год неотрывно связан с многочисленными пиршествами и встречами с родными и близкими людьми. Те, кто хоть раз пытались похудеть, не понаслышке знают, как сложно бывает удержаться от калорийных блюд. Мы уже рассказывали о том, как совмещать диету и Новогодние праздники. Сегодня же мы предложим вашему вниманию несколько рецептов, которые уж точно не оставят вас голодными, но и не скажутся на вашей фигуре.

Наши рецепты блюд действительно низкокалорийные и позволят вам не думать о наборе веса даже во время самого обильного торжества.

Первое блюдо - салат «Морское чудо» в ста граммах содержит всего лишь девяносто пять килокалорий. Для приготовления блюда возьмите полкилограмма кальмаров, хорошо промойте их и опустите в кипящую воду, которую заранее следует посолить. Варить кальмары можно только три минуты, иначе они станут «резиновыми». Кальмары ополосните под холодной водой и снимите с них пленку. Сварите четыре яйца. Возьмите двести граммов лука и столько же корневого сельдерея. Ингредиенты мелко нарезают и пассируют на растительном масле. Соломкой нарезают кальмары и яйца. Все составляющие смешивают между собой и подают к столу. Заправлять маслом нет необходимости, так его достаточно в пассированных овощах.

Следующее блюдо понравится любителям рыбы. Для приготовления «Пикантного филе» вам необходимо приготовить для начала панировочную смесь: смешайте три ложки муки с солью. Отдельно взбейте яйцо, а панировочные сухари высыпьте в плоскую тарелку. Теперь возьмите шестьсот граммов филе судака и сначала окуните его в смесь муки и соли, затем в яичную смесь, и в конце – в панировочные сухари. Филе судака обжаривают во фритюре в течение четырех минут с каждой стороны.

Теперь вам необходимо приготовить особый гарнир для жареной рыбы. Возьмите четыре помидора, порежьте их кубиками и обжарьте на сливочном масле на протяжении минуты вместе с двумя ложками измельченного зеленого лука. После добавьте к овощам две ложки соевого соуса и тушите все еще минуту. Для подачи блюда слегка подогрейте тарелку и выложите на нее рыбное филе, а поверх него – тушеные овощи. Украсить блюдо можно при помощи перьев зеленого лука и колечек сладкого перца. Кстати, в ста граммах блюда содержится около ста десяти калорий.

Вот еще один рецепт легкого салата. Возьмите триста граммов редиса, обмойте его и обрежьте кончики и ботву. Затем редис натирают на крупной терке. Для приготовления заправки вам понадобится сто граммов плавленого сыра, который также натирают на терке, а затем растирают со ста граммами сливочного масла, редиса и зеленым луком. Можно добавить немного соли. Калорийность этого блюда – сто пятнадцать килокалорий.

Приятного аппетита!

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