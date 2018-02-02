У правительств будет три года на внедрение новой системы на национальном уровне.

Еврокомиссия предлагает членам ЕС проводить совместную оценку новых лекарств.

Обмен данными при экономической оценке эффективности применения лекарственных препаратов и медицинских изделий между национальными органами здравоохранения позволит отказаться от выполнения двойной работы и ускорить доступ пациентов к новым методам терапии, пишет Science Business.

Опубликованный на этой неделе законопроект предполагает полный пересмотр системы оценки медицинских технологий при рассмотрении возможности возмещения пациентам стоимости лечения. Сегодня фармкомпании и производители медицинских изделий вынуждены подавать документы на свою продукцию в национальные контрольные органы каждой страны.

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Сотрудничество при оценке экономической эффективности новых лекарств особенно будет полезно небольшим странам, у которых нет возможности проводить собственную экспертизу. Также внедрение единой системы позволит снизить денежные и временные затраты при проведении оценки. Согласно документу, в случае его одобрения Европейским парламентом и Советом Европы, у правительств будет три года на внедрение новой системы на национальном уровне.