В Европе одобрен новый препарат для лечения рассеянного склероза

17:21, 12 января 2018
Зарубежные новости
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В США за 9 месяцев реализации продажи ЛС приблизились к 1 млрд долларов.

REUTERS

Регуляторы Евросоюза выдали компании маркетинговое разрешение на лекарственный препарат окрелизумаб, предназначенный для терапии рассеянного склероза, сообщает Reuters.

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В США за 9 месяцев реализации продажи ЛС приблизились к 1 млрд долларов.
Окрелизумаб является моноклональным антителом, специфичным к CD20 позитивным В-клеткам иммунной системы. В Roche подчеркивают, что препарат не имеет аналогов в мире для лечения наиболее инвалидизирующего типа течения рассеянного склероза – первично-прогрессирующего. При рецидивирующем рассеянном склерозе окрелизумаб продемонстрировал превосходящую эффективность по трем основным критериям по сравнению со стандартом терапии. 

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Лекарственное средство было зарегистрировано в США в марте прошлого года, в России препарат был одобрен в ноябре 2017 года. По прогнозам аналитиков, ежегодные продажи препарата к 2021 году превысят 3 млрд долларов. 

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Теги: #новые препараты#рессеянный склероз