Трамп требует обеспечить доступ неизлечимо больным к экспериментальной медицине

Как пишет The Hill, Трамп призвал конгресс принять законопроект, разрешающий неизлечимо больным пациентам пользоваться экспериментальными методами лечения, еще незарегистрированными на территории страны.

«Мы считаем, что смертельно больные пациенты должны иметь доступ к экспериментальными методам лечения, которые возможно могут спасти их жизни. Люди с неизлечимыми заболеваниями не должны ездить из страны в страну. Я хочу дать им шанс здесь, дома», - заявил Трамп, выступая с ежегодной речью «О положении страны» в конгрессе.

В большинстве штатов уже утверждено «право на попытку» (right to try), однако принятие закона на федеральном уровне позволит пациентам не опасаться, что федеральные регуляторы лишат законодательной силы местные законы.