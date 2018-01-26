Ученые выяснили, что даже одна выкуренная сигарета в день очень вредит здоровью

Ученые Университетского колледжа Лондона выяснили, что даже одной выкуренной сигареты в день достаточно, чтобы увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта на 50 процентов.

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Исследователи проанализировали результаты более 140 научных работ, посвященных влиянию вредной привычки на здоровье. Оказалось, что те, кто снизил количество выкуриваемых сигарет с 20 до одной в день, лишь на 50 процентов снизили вероятность развития опасных для жизни заболеваний, пишет The BMJ..

Риск ишемической болезни сердца составил 48 процентов по сравнению с некурящими. В то же время у тех, кто курит сигарету в день, вероятность развития рака снижается на 95 процентов.

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Специалисты предупреждают, что для женщин риск значительно выше. Из ста женщин, курящих по 20 сигарет в день, на семь человек больше, чем мужчин, пострадаютот сердечного приступа или инсульта. Среди тех, кто выкуривает одну сигарету в день — на три человека больше.