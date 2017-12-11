Медики рассказали, что необходимо для укрепления сердца и сосудов

Исследование ученых выявили, что одного бега мало для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, рассказывает The Deccan Chronicle.

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Медики подчеркивают, что необходимо также отказаться от вредных привычек, таких как употребление алкоголя и курение.

Исследователи проанализировали данные 50 мужчин, пробежавших в общей сложности 3510 марафонов.

Ученые оценили образ жизни и состояние здоровья добровольцев. Также участники ответили на вопросы о беге и прошли обследование на атеросклероз, который, как известно, повышает риск инфаркта и инсульта. Исследователи хотели выяснить, как бег влиял на здоровье добровольцев.

Исследование выявило, что у 16 бегунов не было бляшек в артериях. У 12 бегунов уровень жировых отложений в сосудах оказался низким, у 12 - умеренным, а у 10 - высоким. Бег не влиял на количество бляшек в артериях. Кроме того, бег, по сравнению с нездоровым питанием и курением, не оказывал влияния на здоровье сердца. Курение и высокий уровень холестерина повышали риск образования опасных бляшек в сосудах.