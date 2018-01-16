Ученые изобрели устройство, которое читает мысли людей, перенесших инсульт

Исследователи Тюбингенского университета (ФРГ) утверждают, что их устройство является новым способом для укрепления мозговых связей, которые были повреждены в результате инсульта. Удивительное устройство для чтения мыслей может помочь пострадавшим от инсульта восстановить дееспособность своих рук, пишет Daily Mail.

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Инсульт является основной причиной долгосрочной инвалидности как в США, так и в Великобритании. Половина всех, кто выжили, получили ограниченное движение в одной руке.

Новое устройство посылает сигналы в голову пациента, двигая его парализованную руку робототехническим экзоскелетом, чтобы усилить утраченные связи между клетками головного мозга.

Текущая терапия базируется на тренировке мышечной силы через специализированные курсы реабилитации и физиотерапии.

Новая технология заставляет пациентов представить, как они открывают и закрывают ладони без всякого движения наяву.

Устройство электронно фиксирует активность мозга и это вызывает движения рукой в ответ.

Эксперты также используют магнитный импульс, чтобы стимулировать часть мозга, связанную с движением. Применение такой терапии увеличивает количество связей между мозгом и спинным мозгом, утверждают исследователи.

Ведущий исследователь Алиреза Гарабахи отмечает: "Это комбинированное вмешательство привлекает дополнительные пути от мозга до руки, которые ранее не были активными".

Для проверки работает ли их система правильно, команда привлекла 27 участников. Сила мозговых связей, связанных с движением рук, измерялась до и после экспериментов с помощью изменения электрических импульсов мышц.

Исследователи выяснили, что сила импульса, посылаемого из мозга в руки росла после этой терапии.

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Специалисты также продемонстрировали, что стимулирование моторики ручной участки увеличивает силу нейронного сигнала. Это, скорее всего, заключается в применении технологической мощности дополнительных нейронов в позвоночнике, отметили они.

Отмечается, что сигнал уменьшался, если пациенты не представляли свою руку в движении.

Специалисты записали, что вспомогательная стимуляция мозга и робототехнической обратной связи одновременно могут быть полезными для пациентов, которые потеряли привычный контроль над мышцами.