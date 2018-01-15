Медики рассказали об эффективной практике, которая поможет быстро уснуть

Сотрудники Бэйлорского университета рассказали, какая практика поможет быстрее заснуть. По их словам, нужно составить список дел, а затем сразу лечь спать, пишет Live Science.

Как показал эксперимент, на написание списка дел уходило пять минут. И это позволяло значительно быстрее уснуть, если же написать список уже выполненных дел, то позитивный эффект пропадет.

Читайте также"Совы" должны приходить на работу позже - ученыеМедики считают, что уникальность подхода заключается в следующем: большинство людей держат в голове список дел и это не дает им расслабиться. Составление фактического списка на бумаге разгружает мозг, позволяя ему отдохнуть. Эксперименты это доказали. Ученые пригласили 57 добровольцев 18-30 лет. Им предстояло провести семь ночей в лаборатории. Свет выключали в 22:30. Притом, добровольцев оградили от любых раздражителей (телефоны, домашняя работа).

За пять минут до отхода ко сну каждый доброволец выполнял задание. 50% участников эксперимента писали список дел, которые предстоит выполнить. А остальные писали список дел, уже завершенных. Сразу после исполнения задания люди шли спать.

Ученые же фиксировали активность мозга в течение ночи. Оказалось, первая группа людей засыпала на 9 минут быстрее второй. И чем точнее составлялся список предстоящих дел, тем быстрее удавалось заснуть.

Предыдущие исследования показали, что всего 10 минут сна улучшают когнитивные функции и заряжают силами.

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Также было уже известно, что изливание на бумагу своих эмоций и стрессовых переживаний в течение 20 минут в день усиливало работу иммунитета у людей с астмой, артритом и ВИЧ. Ведение дневника помогает справиться с эмоциональными переживаниями, стрессом.