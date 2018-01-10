Даже короткая физическая нагрузка эффективно стимулирует работу мозга - ученые



Учёные Западного Университета (Канада) показали, что даже недолгие и одноразовые физические упражнения могут эффективно стимулировать часть мозга, ответственную за «исполнительную» функцию – принятие решений и сосредоточение внимания, пишет Мediarelations.

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Доказано, что даже 10 минут аэробной активности могут подтолкнуть к активной работе части мозга, которые помогают фокусироваться на задачах и решать их.

Участники этого исследования или сидели и читали журнал, или 10 минут делали умеренно-сильные упражнений на велотренажёре. Затем было использовано оборудование для отслеживания движений глаз, чтобы определить время реакции участников на задачу, требующую особого внимания и нагружающую ответственные за «исполнительную» функцию области мозга.

Те, кто выполнял упражнения, показали немедленное улучшение. Их ответы были точней, а время реакции – до 50 миллисекунд короче, чем контрольная группа, что составило 14-процентный прирост когнитивной эффективности. Сейчас исследуется длительность этого явления.

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Ученые подчеркивают, что даже физически немощные или немолодые люди могут на какое-то время быстро улучшить свою работоспособность.

Благотворное влияние физической нагрузки на мозг известно давно. Другие работы Университета выявили серьезный длительный эффект для здоровья мозга от 24-недельной программы упражнений.