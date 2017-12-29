Недостаток сна повышает риск возникновения Альцгеймера - ученые

Недостаток сна приводит к тому, что мозг производит еще больше бета-амилоидного белка – пептидов, которые ответственны за появление болезни Альцгеймера.

К такому выводу пришли ученые из Медицинской школы Университета Дж. Вашингтона, их работа опубликована в журнале Annals of Neurology, передает republic.

Перепроизводство бета-амилоидов из-за недостатка сна повышает риск Альцгеймера, предупреждают ученые. Но исследователи пока не могут объяснить, как уставший мозг связан с появлением большого количества пептидов.

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В качестве эксперимента ученые изучили восемь человек в возрасте от 30 до 60 лет. У одних были когнитивные проблемы, у других наблюдался здоровый сон. Испытуемым предлагалось три варианта: заснуть без помощи снотворных, не спать всю ночь или заснуть после принятия оксибутирата натрия – его назначают людям с бессонницей. Препарат улучшает фазу медленного сна, при которой человек не видит снов и просыпается без негативных последствий.

Мониторинг продолжался в течение 36 часов, с утра и до полудня следующего дня. Исследователи каждые два часа собирали образцы серого вещества и спинного мозга, чтобы отслеживать количество бета-амилоидов. Все испытуемые прошли такой же тест через полгода, еще четверо прошли его по третьему разу.

Уровень бета-амилоидов у тех, кто мало спал, был на 25–30% выше, чем у тех, кто проспал всю ночь. После бессонной ночи количество пептидов было на уровне тех людей, кто с раннего возраста предрасположен к развитию Альцгеймера.

«Я не хочу, чтобы вы думали, что Альцгеймер появится из-за бессонных ночей во время учебы в колледже. Одна ночь, скорее всего, не повысит риск появления заболевания. Мы опасаемся за тех, у кого хронические проблемы со сном», – объяснил доктор Брендан Люси.