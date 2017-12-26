Спинномозговой имплант: в США создали альтернативу обезболивающим препаратам

Компания Abbott Laboratories разработала имплант DRG, который подает ток в организм и ослабляет боль в нервах.

Разработка – эффективная альтернатива болеутоляющим препаратам на основе опиодов, пишет republic со ссылкой на Bloomberg.

Принцип работы имплантов похож на шумоподавление в наушниках. Устройство фиксирует боль в нервах и утоляет ее.

Стимуляция позвоночника, которой занимаются такие импланты, приводит к уменьшению приема болеутоляющих препаратов как минимум на 60%. Кроме того, эта технология позволяет ученым узнать больше о том, каким образом нервные сигналы передаются между отделами позвоночника.

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Агентство рассказывает историю Линды Лэнди, которая успешно занималась бегом до травмы. После операции на ноге в 2008 году женщине диагностировали местный болевой синдром. Заболевание часто называет «суицидальным недугом» – слишком большое количество людей не выдерживают боль и принимают решение покончить с собой.

Лэнди согласилась на операцию, во время которой ей вживили имплант. После несколько месяцев реабилитации женщина почти полностью отказалась от обезболивающих препаратов. По ее словам, «DRG не убирает боль окончательно, но чип превращает ее в незначительную помеху, с которой можно жить», – рассказывает Лэнди. Имплант вернул ей ходьбу (в первые годы после операции на ноге женщина передвигалась только в инвалидном кресле) и возможность летать на самолетах.

Аналитическая компания Decisions Resources Group подсчитала, что рынок болеутоляющих имплантов вырастет в США вдвое с $1,8 млрд до $4 млрд долларов в ближайшие десять лет. В Европе за аналогичный период капитализация компаний, специализирующихся на выпуске подобных чипов, увеличится до полумиллиарда долларов.

Согласно данным Центра по контролю за заболеваниями, в США не меньше 50 млн человек страдают от хронической боли. Стимуляция позвоночника при помощи имплантов может помочь только 4 млн пациентов. Этой группе чипы позволяют спасти жизнь – без них они вынуждены принимать огромное количество наркотических препаратов.