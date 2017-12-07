Болеутоляющие влияют на метаболические процессы в организме - исследование

Ученые Ньюкаслского университета в Великобритании пришли к выводу, что частыйприем болеутоляющих средств может приводить к ожирению и бессоннице, пишет MedicalXpress.

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Cпециалисты проанализировали данные, полученные в ходе долговременного исследования UK Biobank. Было оценено состояние сердечно-сосудистой системы и обмена веществ у 133 тысяч человек. Кроме того, ученые сравнивали такие показатели, как индекс массы тела, окружность талии и артериальное давление у пациентов, которые принимали болеутоляющие, и тех, кому были прописаны только препараты для лечения сердца.

Оказалось, что у употреблявших опиоиды вместе с лекарствами для нормализации метаболизма и сердечной деятельности людей риск ожирения увеличивался на 95 процентов, а вероятность гипертонии — на 63 процента. Такие результаты показывают, что болеутоляющие препараты, применяемые для борьбы с хроническими болями, следует назначать на небольшие периоды времени.

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В последнее время врачи все более озабочены тем, что опиоды вызывают зависимость и большое количество побочных эффектов, в том числе нарушение ночного дыхания и сна.